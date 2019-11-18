تراند اليوم : رحلة يوسف حسن بطل مهرجان الموسيقى العربية

أصبحت الساحة الغنائية تخلو من الأصوات الطربية الواعدة، فأغلب المتواجدين حاليًا في اندماج تام مع التكنولوجيا التي جعلت منهم نجومًا على مواقع السوشيال ميديا لكنهم في الأساس لا يحملون موهبة حقيقية، ولكن لأن الجيد يجوب بنفحاته على الرديء دائمًا، يخرج من بين هذه الحالة الفنية نقطة نور تؤكد على استمرار وجود المواهب، ويأتي يوسف حسن “13عامًا” واحدًا من هؤلاء ، الطفل الذي لم يتوقف طموحه الفني عند حد فوزه في مسابقة الإنشاد الديني ب مهرجان الموسيقى العربية قبل ثلاثة أعوام بل دفعه حبه في هذا العالم للاشتراك مجددًا في دورته الأخيرة والتي حصد فيها المركز الأول في مسابقة الغناء للأطفال.

حلم الشهرة والنجاح عاملان يبحث عنهما يوسف حسن الذي حصد شهادات التقدير ليس فقط من قبل مدربيه في كورال مركز تنمية المواهب بل أيضًا من الجمهور الذي وقف أكثر من مرة خلال فعاليات مهرجان الموسيقى العربية للاستماع إلى ما يقدمه من أغاني طربية، عن رحلة البداية وطموحات المستقبل، “بوابة الأهرام” التقت يوسف حسن الذي تحدث بتلقائية وثقة وفرحة كبيرة بعد حصده جائزة المهرجان.

يقول يوسف حسن : “أشعر بفرحة كبيرة بعد حصدي المركز الأول بالمهرجان خصوصًا أنني أتكرم داخل هذا الصرح العظيم ومن قبل وزير الثقافة هذا بخلاف كون الجائزة نتيجة جهد أستاذتي في مركز تنمية المواهب الذي انضميت إليه منذ عامين وتعلمت فيه تدريبات الفوكاليز وكيفية غناء الجوابات والقرارات، بالإضافة إلى الغناء الطربي الذي لم أكن أقدمه من قبل، وكيفية الوقوف على خشبة المسرح لهذا أنا كثير الامتنان إلى الدكتور عبدالوهاب السيد رئيس مركز تنمية المواهب، ومدربتي الدكتورة داليا حسنين، والمشرف العام أحمد سامي لتشجيعهم الدائم لي.

وأشار حسن إلى أن الرحلة بدأت من عند والدي، ففي إحدى المرات التي كان ينشد فيها مع الفنان أحمد الكحلاوي كنت متواجدًا معه بالحفل حينها كنت في سن صغيرة لكنه فوجىء بي بعد عودتنا للمنزل أنني أقوم بترديد الأغاني ومن هنا بدأ اكتشافي وتحفيظي أغاني كثيرة من الإنشاد الديني، وكان شرف لي أني أكون صغيرًا وأخرج أغني على المسارح، وسبق ودخلت مهرجان الموسيقى العربية وحصلت من خلاله على مركز ثاني في مسابقة الإنشاد منذ ثلاثة أعوام”.

“أنا أغني وألعب كرة قدم لأَنِّي زملكاوي صميم، وأحاول دائمًا تقسيم وقتي بينهم، لكني أركز في الغناء بشكل أكبر حاليًا، والحمدلله أنا اقدر أغني دلوقتي أي أغنية لأَنِّي معنديش حاجة معينة أركز عليها أكثر من الآخرى.

وأضاف يوسف: “بصراحة، لم أكن أتوقع الحصول على جائزة المهرجان هذا العام فقد تمت تصفيته من قبل 67 متسابقا، وما شجعني على الأمر هو فوزي سابقًا بالمركز الثاني بالمهرجان في مسابقة الإنشاد الديني، فقد كان هناك أصوات قوية جدًا وقولت لنفسي حينها لابد أن أتحدى نفسي وأدخل هذا العام، والحمدلله ربنا وفقني أفوز بالمركز الأول ثم أتكرم أمام الجمهور والقنوات تصوروني.. فأنا حلمي أكون مشهور وبإذن الله القادم أحسن”.

وأكد حسن قائلا: “بعد الجائزة بفكر أني أقف على المسرح “أكله” يعني كأنه صاحبي، وطبعا مش عايز أتلخبط خالص وأنا بغني مع أنه على فكرة كل الفنانين بيتلخبطوا مفيش حد بيمشي صح على طول مثل لاعبي كرة القدم فيها “مكسب وخسارة” يعني مش طول حياتنا هنكسب، يعني ممكن أتلخبط لكن لازم أذاكر قوي حتى أكون أفضل… بحب أسمع طربي مثل محمد عبد الوهاب و أم كلثوم وعبد الحليم حافظ وسيد درويش وكارم محمود كلهم قدموا أشياء هامة في التراث وفي الإنشاد الديني طه الفشني، ومحمد عمران، والنقشبندي، ونصر الدين طوبار، الشيخ محمد ثروت والشيخ إمام والحقيقية إن والدي وشقيقي حمسوني كثيرًا على ذلك.

وختم قائلا: “أحب أن أغني الإنشاد واللون الطربي، لكن ممكن اختار الإنشاد علشان بابا وماما بيحبوه لكن لو على نفسي أختار اللون الطربي لأنه حاجة جميلة جدًا”

المصدر – بوابة الأهرام