تراند اليوم : في الهند .. افتتاح فاعليات الدورة الأولى من مهرجان مصر على ضفاف الجانجا

افتتحت د. هبة المراسي ، سفيرة مصر بالهند ، الدورة الأولى من مهرجان ” مصر على ضفاف الجانجا “، وذلك بحضور وزير الشباب والرياضة الهندي، مُمثلاً عن الحكومة الهندية، ورئيس المجلس الهندي للعلاقات الثقافية، ومدير إدارة غرب آسيا وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية الهندية.

شهد المهرجان العديد من الفاعليات التي تعكس زخم وتنوع التُراث الثقافي المصري، حيث قدمت فرقة باليه أوبرا القاهرة، التابعة لدار الأوبرا المصرية، عددا من العروض الفنية، كما شارك صندوق التنمية الثقافية بمعرض للحرف التقليدية، وشهد المهرجان وجودًا للجمعية المصرية للكاريكاتير عبر لوحات فنية تعكس التواصل الثقافي والاجتماعي المصري الهندي، بالإضافة إلى عقد ندوة ثقافية عن تاريخ العلاقات المصرية الهندية وأوجه التشابه بين مجتمعي البلدين، فضلا عن عدد من العروض الفنية لرقصة التنورة المصرية.

من جانبها، أكدت السفيرة د. هبة المراسي ، في كلمتها بمراسم افتتاح المهرجان، أن التواصل الثقافي بين مصر والهند يرجع لآلاف السنين حيث ارتبط بالحركة التجارية بين الجانبين، وهو الأمر الذي برهنه عدد من الاكتشافات الأثرية، مؤكدة أهمية الرافد الثقافي في علاقات البلدين، ومسترجعة في ذلك مقولة “جواهرلال نهرو”، رئيس وزراء الهند الأسبق، “يجب أن تكون هناك علاقات صداقة وإخاء وسلام دائمة بين مصر والهند”، وأن تلك المقولة يُمكن اعتبارها نبراسًا للعلاقات الثنائية بين البلدين.

واستمرت فاعليات المهرجان بالعاصمة الهندية نيودلهي لمدة يومين، يعقبها انتقال الفرق الفنية المصرية لأداء عروضها بمدينة مومباي يومي 18 و20 نوفمبر. ويُمثل المهرجان أبرز أُطر التعاون الثقافي بين الجانبين، ويُعد نتاج إحدى التوصيات الصادرة عن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء الهندي “ناريندرا مودي” خلال زيارة الرئيس للهند في سبتمبر 2016.