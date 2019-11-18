بعد الحديث عن إجهاضها.. شيرين تكشف إجرائها جراحة دقيقة في البطن للمرة الاولى

كتب امير فتحي في الاثنين 18 نوفمبر 2019 04:52 مساءً - أحيت الفنانة شيرين عبد الوهاب، الخميس الماضي، حفلاً غنائيًا ضمن فعاليات موسم الرياض، التي انطلقت منذ يوم 11أكتوبر الماضي، وتستمر حتى 15 ديسمبر.

وحلت شرين على هامش إحيائها الحفل، ضيفة على برنامج “عرب وود” المذاع على قنوات روتانا حيث أكدت أنها واجهت صعوبة في الغناء خلال الحفل، وذلك بسبب حالتها الصحية، حيث خضعت قبل أسابيع لعملية جراحية في منطقة البطن.

وأكدت أن الحب الذي تجده دائمًا من الجمهور هو ما يجعلها تنسى كل آلامها وأوجاعها.