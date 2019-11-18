شاهدوا.. عراقي يطلب من متظاهرين تحطيم سيارته لأنها إيرانية

كتب امير فتحي في الاثنين 18 نوفمبر 2019 04:52 مساءً - تداول ناشطون عراقيون على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لرجل عراقي يطلب من متظاهرين تحطيم سيارته لأنها صناعة إيرانية.

ويظهر في الفيديو مجموعة من الأشخاص، وهم يصعدون فوق سيارة من طراز ”بيجو“، لتحطيمها وهم يهتفون ”إيرانية إيرانية“ .

كما يظهر في المقطع أحد المتظاهرين وهو يسأل صاحب السيارة حول ملكية السيارة ليجيبه بأنها له وأنه لا يريدها لأنها إيرانية.

ولم يعرف مكان وزمان التقاط الفيديو تحديدًا، فيما لا يتسنى التأكد من كل ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن المعروف أن شركة إيران خودرو لتصنيع السيارات في إيران، تنتج عدة أنواع من السيارات، ومنها نوع ”بيجو“، الذي تنتجه الشركة بأكثر من طراز، مثل: ”بيجو405، وبيجو بارس، وبيجو 206، وبيجو 207i“.