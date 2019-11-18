فن ومشاهير

غادة عادل تغادر المستشفى بعد إجرائها لعملية جراحية

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ريهام عسل 0 تبليغ

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كتب امير فتحي في الاثنين 18 نوفمبر 2019 04:52 مساءً - تعرضت الفنانة المصرية ” غادة عادل ” مساء أمس لتعب شديد وآلام في البطن وهي التي دفعتها على الذهاب إلى أحد المستشفيات الخاصة .

وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة تبين إنها تعاني من التهاب في الزائدة وهو ما اضطرها إلى الخضوع لعملية جراحية من أجل استئصالها .

وغادرت غادة عادل المستشفى اليوم بعد نجاح العملية وعادت إلى منزلها .. كما أكدت في تصريحات صحفية لها على تحسن حالتها الصحية .

حيث قالت : ” الحمد لله بقيت أحسن وأنا في منزلي واستعد لمزاولة نشاطي الفني من جديد ” .

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