كتب امير فتحي في الاثنين 18 نوفمبر 2019 04:52 مساءً - تعرضت الفنانة المصرية ” غادة عادل ” مساء أمس لتعب شديد وآلام في البطن وهي التي دفعتها على الذهاب إلى أحد المستشفيات الخاصة .
وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة تبين إنها تعاني من التهاب في الزائدة وهو ما اضطرها إلى الخضوع لعملية جراحية من أجل استئصالها .
وغادرت غادة عادل المستشفى اليوم بعد نجاح العملية وعادت إلى منزلها .. كما أكدت في تصريحات صحفية لها على تحسن حالتها الصحية .
حيث قالت : ” الحمد لله بقيت أحسن وأنا في منزلي واستعد لمزاولة نشاطي الفني من جديد ” .
كانت هذه تفاصيل خبر غادة عادل تغادر المستشفى بعد إجرائها لعملية جراحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.