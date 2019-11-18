شريهان توجه رسالة خاصة إلى عادل إمام بعد شائعات وفاته

كتب امير فتحي في الاثنين 18 نوفمبر 2019 04:52 مساءً - نشرت الفنانة المصرية ” شريهان ” عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات ” تويتر ” تغريدة لها وجهت من خلالها رسالة للفنان المصري الزعيم ” عادل إمام ” .

والتي دعت فيها شريهان للفنان عادل إمام بدوام الصحة والعافية وأن يحفظه الله وذلك بعد الشائعات التي انتشرت في الآونة الأخيرة حول وفاته .

فكتبت شريهان في تغريدتها قائلة : ” اللهم نسألك بأسمك الأعظم الذي إذا دعوت به أجبت أن تحفظ لنا قامة وقيمة فنية إبداعية إنسانية عظيمة .. حماك الله ورعاك وحفظك لأولادك وزوجتك وأحفادك ولنا جميعا آسرتك الصغيرة والكبيرة ولوطنك ومحبيك في مصر والعالم العربي .. ربنا يحفظك ” .

يذكر أنه ترددت مؤخرا شائعات بتدهور الحالة الصحية لعادل إمام وهو ما دفع إبنه المخرج رامي إمام للخروج لنفي هذه الشائعات بنشر فيديو لوالده عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” ظهر خلاله الزعيم من لوكيشن تصوير مسلسله الجديد ” فلانتينو ” أثناء قراءته وحفظه للسيناريو .