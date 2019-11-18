“بطريقته الخاصة”.. عادل إمام ينفي شائعة وفاته

كتب امير فتحي في الاثنين 18 نوفمبر 2019 04:52 مساءً - بعد الشائعات المتعددة عن وفاة الفنان المصري الكبير عادل إمام، رد ابنه المخرج رامي إمام “بطريقته الخاصة” على هذه الأكاذيب.

ونشر رامي إمام مقطع فيديو يرصد والده عادل إمام، 79 عاما، في كواليس مسلسله الجديد، حيث يظهر بصحة جيدة وهو يدخن سيجارة ويحضر لدوره في “فالنتينو”.

ويأتي الفيديو بعد انتشار شائعات، على مواقع التواصل الاجتماعي، مفادها أن حالة “الزعيم” الصحية متدهورة.

وقبل ظهور الفيديو، نفى أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر، ما تداولته الصفحات الاجتماعية، قائلا إن عادل إمام بحالة صحية جيدة، مشيرا إلى أنه “يستكمل حاليا تصوير مسلسله الرمضاني -فالنتينو-“.

وأضاف “أطمئن العالم العربي كله الفنان عادل إمام بصحة جيدة والأمور كلها بخير”.

واستنكر ما يروجه البعض من شائعات حول الفنانين، قائلا إنه لا يعرف تحديدا مصدر الشائعات التي تنتشر كـ”النار في الهشيم”.

و”فالنتينو” مسلسل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامى إمام، وبطولة عادل إمام، ودلال عبد العزيز، ورانيا محمود ياسين، والعديد من الفنانين الشباب.

ويجسد إمام شخصية رجل أعمال صاحب مجموعة مدارس دولية يدعى نور عبد المجيد “فلانتينو”، ويواجه طوال الأحداث مشكلات وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التي يمتلكها، بالإضافة لدخوله في العديد من القصص العاطفية.