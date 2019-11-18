شاهدوا.. وعد بإطلالة جذابة بالأبيض والأسود في أحدث جلسة تصوير

كتب امير فتحي في الاثنين 18 نوفمبر 2019 04:52 مساءً - خضعت الفنانة السعودية وعد لجلسة تصوير حديثة، ظهرت فيها بإطلالة جذابة.

الفنانة السعودية تألقت في الجلسة بفستان أسود طويل مع كاب باللون الأبيض، ورفعت شعرها في كعكة كبيرة، في تسريحة كلاسيكية مميزة.

وعد تزينت بمجوهرات ماسية مميزة، ووضعت مكياج قوي أبرز ملامحها، وشاركت جمهورها بمجموعة صور من الجلسة، والتي حازت على إعجابهم بشدة.

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الفنانة السعودية كشفت أنها التقطت صور الجلسة على هامش إحيائها حفل زفاف خاص، حيث كتبت: “صور من عرس امس اللي مرررره كلاس وذوق الله يوفقهم”.

وكانت الفنانة السعودية وعد قد ردت مؤخرا على الانتقادات التي تعرّضت لها بعد احتضانها للشّاب الفائز في برنامج اكتشاف المواهب “نجم السعودية”، باعتبارها عضو لجنة تحكيم.

وعد قالت:”الشاب ده في عمر بنتي .. وقمت بذلك من فرحتي إنه نجح وفاز على زملائه لأنه فعلا كان يستاهل.. سلمت عليه ترى ما أكلته.. الي صار أحسه مبالغة أو من أعداء النجاح”.