لميس الحديدي تطلب من عادل إمام الإقلاع عن التدخين

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رد المخرج المصري رامي إمام، نجل الفنان الكبير عادل إمام، مؤخرا على الشائعات التي نشرت مؤخرًا عن مرض والده بنشر فيديو من كواليس تصوير مسلسل “فلانتينو”.

رامي، قال في الفيديو: “أنا في اللوكيشن يا جماعة وجنبي بيذاكر وبيحفظ، انتظروا مفاجأة”، إلا أن عادل إمام ظهر في المقطع وهو يدخن السجائر.

الإعلامية المصرية لميس الحديدي وجهت نصيحة لعادل إمام بالإقلاع عن التدخين حفاظا على صحته، وذلك خلال إجراء رامي إمام مداخلة هاتفية في برنامجها “القاهرة الآن”، فأكد رامي أن جميع التعليقات على الفيديو كان بها نفس الرجاء، تعبيرا عن حب الجمهور لعادل إمام، وأمل محبيه في أن يمتعه الله بالعمر المديد.

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وأكد رامي أنه لم ينشر الفيديو بهدف نفي شائعة وفاة والده فقط، ولكن لأنه اكتشف مواقع التواصل الاجتماعي حديثا، ومنذ مدة وهو ينوي تصوير كواليس المسلسل، وهو ما وجد استجابة كبيرة وتفاعلا معه، مما شجعه على مشاركة الجمهور يوميات التصوير عبر حساباته.

وأضاف أن جانبا كبيرا من رغبته في نشر الفيديو يعود لحرصه على التأكيد على أن عادل إمام بصحة جيدة، لكنه أيضا كان بجانبه في تلك اللحظة فتمنى إشراكه فيها، ومن شدة تأثره بمدى المحبة التي أبداها المتابعون تجاه عادل إمام، نشر فيديو آخر يشكرهم فيه على تعليقاتهم.