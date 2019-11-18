سيرين عبدالنور: أصلي من أجل ابن شقيقتي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعيش الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، حالة حزن كبيرة بعد إصابة نجل شقيقتها سابين، بالسرطان.

سيرين عبدالنور، في تصريحات صحفية لها بأول تعليق لها بعد إصابة نجل شقيقتها، إنها تصلي بشكل دائم من أجل شفاء ابن شقيقتها، كما أنها تصلي لكي يعطيه الله القوة من أجل تحمل العلاج الكيميائي، مؤكدةً أن على كيفن أن يتحلى بالكثير من الإيمان والايجابية.

نجل شقيقة سابين، يدعى كيفن، وهو في السادسة عشر من عمره، واكتشف والدته إصابته بسرطان الدم “اللوكيمياء”، بعد إصابته بنزلة برد شديدة وسقوطه مغشيًا عليه.

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ويتواجد كيفن، حاليًا في المستشفى، لتناول جرعات الكيماوي، وكشفت والدته في حوارها مع مجلة “سيدتي”، أنه يتطلب أن يظل نجلها في المستشفى لمدة تتراوح ما بين 30 إلى 40 يومًا لمعرفة مدى تجاوب جسمه مع العلاج، موجهة نصيحة للأمهات بعدم التهاون مع أي شكوى مرضية يعاني منها أطفالهن.

من ناحية أخرى يعرض لسيرين عبدالنور، قريبًا مسلسل “الديفا”، عبر شاهد نت، وهو مسلسل دراما تشويقية يتكون من 8 حلقات كل واحدة منهن تصل إلى 8 دقائق فقط، ويتناول حياة الشهرة والسوشيال ميديا، وتقوم فيه سيرين بدور فنانة شهيرة تنحصر عنها الأضواء إلا من على مواقع التواصل.

ويشارك في بطولته سيرين عبدالنور، والممثلة المصرية بوسي، والفنان السعودي يعقوب الفرحان.