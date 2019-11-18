ياسمين صبري تتألق على شاطئ جزر المالديف.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية ياسمين صبري جمهورها في صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

ياسمين ظهرت في الصور من جزر «المالديف»، حيث كانت تستمتع بأجازة هناك، بينما ظهرت بطلة ناعمة باللون الأصفر الذي يظهر قوامها الممشوق.

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الفنانة المصرية علقت على الصور وشبهت تواجدها بالمالديف بالجنة على الأرض، وتلقت عدد كبير من تعليقات الجمهور الذي أحب طلتها ووصفها بالأنيقة.

ياسمين ظهرت في عدد من الصور الأخرى وهي تمارس تمارين رياضية هناك، وكشفت عن لياقتها من خلال ليونة حركاتها.

يُذكر أن ياسمين صبري، قدمت دور البطولة المطلقة لأول مرة، في ‏شهر ‏رمضان ‏الماضي، ‏من ‏خلال ‏مسلسل “حكايتي”، ‏والذي حقق نجاحا كبيرا وحاز على إعجاب المشاهدين.

المسلسل من بطولة وفاء عامر، أحمد حاتم، إدوارد، أحمد ‏صلاح ‏حسني، ‏تامر ‏شلتوت، ‏إسلام ‏جمال، أحمد جمال سعيد، جمال عبد ‏الناصر، مها أبو عوف، أحمد بدير، ‏ومن ‏تأليف محمد ‏عبد ‏المعطي، ‏إخراج ‏أحمد سمير فرج، وإنتاج «سينرجي».