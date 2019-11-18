47 مليون دولار أمريكى إيرادات فيلم "Midway" خلال 10 أيام

الإثنين 18 نوفمبر 2019

Midway

حقق فيلم الأكشن والإثارة والحرب Midway، إيرادات وصلت إلى 47 مليون و 502 ألف دولار أنريكى منذ طرحه يوم 8 نوفمبر الجارى، وأنقسمت الإيرادات بين 28 مليون و 890 ألف دولار في الولايات المتحدة الأمريكية، و 18 مليون و 611 ألف دولار أمريكى حول العالم.



وكان قد حقق الفيلم في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية إيرادات وصلت إلى 21 مليون دولار، كما طرح في 3855 شاشة عرض داخل أمريكا الشمالية.

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الفيلم من تأليف المؤلف ويس توكي استنادًا إلى الأحداث الحقيقية، يركز فيلم Midway على الحرب على ضفاف المحيط الهادئ في أعقاب الهجمات على بيرل هاربور، والتي دافعت فيها القوات الأمريكية عن الساحل الغربي للقارة الأمريكية من البحرية الإمبراطورية اليابانية، وتعتبر معركة Midway نفسها معركة حاسمة خلال الحرب.

ويدور العمل الجديد في إطارالأكشن والدراما وسرد للتاريخ، فيلم Midway من بطولة إد سكرين، باتريك ويلسون، لوك إيفانز، آرون إيكهارت، نيك جوناس، دارين كريس، ماندي مور، دينيس كويد وودي هارلسون، ومعظم الممثلين الأساسيين سيصورون ملازمين وأمريكيين حقيقيين خلال الحرب.

وصرحت شركة Lionsgate المنتجة عن الفيلم قائلة: "إن العمل، الذي يستند إلى أحداث الحياة الحقيقية لهذا الانجاز البطولي، يروي قصة القادة والجنود الذين استخدموا غرائزهم وثباتهم وشجاعتهم للتغلب على الصعاب".

وقام المخرج إميريش بإخراج العديد من الأفلام منها : Independence Day، The Day After Tomorrow، 2012، Stonewall، وغيرهم، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " Rolling Stone"