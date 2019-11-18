الممثل الامريكي نيكولاس كيدج يلعب دور البطولة فى فيلم يحكى تاريخه بالتسعينيات

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الإثنين 18 نوفمبر 2019
نيكولاس كيدج
يجرى الممثل الأمريكى نيكولاس كيدج محادثات ليلعب دورًا جديدًا في فيلم يدعى The Unbearable Weight of Massive Talent، ومن المقرر أن يظهر كيدج في العمل الجديد بنفس شخصيته الحقيقية.
العمل الجديد سيكون من إخراج كوينتين تارانتينو، ومن إنتاج شركة Lionsgate، ومن المقرر عرضه على شبكة HBO Max، كتب السيناريو توم جورميكان مؤلف فيلم That Awkward Moment، وكيفن إتن مؤلف فيلم Ghosted.
ويدور الفيلم حول كيج الذى يعيد إحياء نسخة تسعينية من القرن العشرين عن نفسه، حيث يسخر من نفسه مستقبلاً لعدم شهرته بعد، وكذلك لصنع الكثير من الأفلام منخفضة الميزانية.
كما تحاول شخصية كيج أيضًا التعامل مع مستوى كبير من الديون، لذلك يوافق على الظهور في حفلة عيد ميلاد أحد أعضاء عصابات المخدرات المكسيكية أحد المعجبين، الذي يريد أن يعرض على كيج نص سينمائي كتبه، وخلال كل هذا، يجب على كيج أن يحاول إبقاء ابنته المراهقة سعيدة.
ووفقًا للتقرير الذى نشر على موقع " independent "، أنه لا توجد أي معلومات عن احتمالية لعب كيج دور جانبي أخر.
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