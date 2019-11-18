مسلسل Brooklyn Nine-Nine للموسم الثامن على شبكة NBC

الإثنين 18 نوفمبر 2019

Brooklyn Nine-Nine

أعلنت شبكة NBC أن مسلسل Brooklyn Nine-Nine التليفزيوني قد تم تجديده للموسم الثامن، وذلك قبل عرض الموسم السابع من العمل، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale ".



ومن المقرر أن يبدأ عرض الموسم السابع من مسلسل الكوميديا الشرطية Brooklyn Nine-Nine يوم الخميس، 6 فبراير من العام المقبل 2020، في تمام الساعة 8 مساءً.

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واستمر عرض مسلسل Brooklyn Nine-Nine لمدة خمسة مواسم على FOX قبل أن يتم إلغاؤه ويتم التقاطه للموسم السادس على شبكة الطاووس.

تنتج السلسلة التليفزيونية من قبل شبكة Universal ، والتي تعد جزء من NBCUniversal و Fremulon و Dr. Goor Productions و 3 Arts Entertainment.

وتم إعادة إنتاج السلسلة الكوميدية بواسطة NBC بعدما ألغتها FOX، وتضم قائمة الممثلين: آندى سامبيرج، أندريه بروجر، تيرى كرووز، تشيلسي بيريتي، ميليسا فوميرو، جو لو تروجليو، ستيفاني بياتريز، جويل ماكينون ميلر، وديرك بلوك.

ويدور المسلسل حول تولى الكابتن راي هولت الحراسة رقم 99 في بروكلين، والتي تشمل المخبر جيك بيرالتا، وهو مخبر موهوب الذى اعتاد أن يفعل ما يريد،أما الموظفون الآخرون في الدائرة الـ 99، فهم المخبر آمي سانتياجو، وجيك على تحقيق الشريك التنافسي، جنبا إلى جنب مع المحققة روزا دياز، وهي زوجة قوية، الرقيب المحقق تيري جيفوردز، الذي أخرج مؤخراً من العمل بعد ولادة فتاتيه التوأم، وجينا لينيتي، المسؤولة الساخرة في المحكمة