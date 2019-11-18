شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات تحضيرية بين سامح عبد العزيز ومؤلفى الفيلم المصري "سيدى بشر" والان مع التفاصيل

سامح عبد العزيز ومؤلفى سيدى بشر

ويستكمل معاينة الديكورات التى يتم تصويره فيها ما بين مدينة الإسكندرية والقاهرة، خصوصًا أن أحداث الفيلم تدور في شارع خالد بن الوليد بالإسكندرية، ويشارك فى الفيلم مع مصطفى خاطر، الفنان علي ربيع محمد عبد الرحمن، وكريم عفيفي، وجارٍ التعاقد مع باقى الأبطال.

فيلم "سيدى بشر" كان يحمل اسم "خالد بن الوليد" وتم تغييره، من تأليف أمين جمال ومحمد محرز ومقرر طرحه فى 2020، ويسجل العمل التعاون الثانى بين على ربيع ومحمد عبد الرحمن "توتا" والمخرج سامح عبد العزيز فى السينما بعدما قدموا فيلم "خير وبركه" فى عام 2017.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جلسات تحضيرية بين سامح عبد العزيز ومؤلفى الفيلم المصري "سيدى بشر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.