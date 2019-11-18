فيلم Playing with Fire لـ جون سينا يحصد ميزانيته الإنتاجية في 10 أيام عرض

الإثنين 18 نوفمبر 2019

Playing with Fire

وصلت إيرادات فيلم الكوميديا والعائلة Playing with Fire إلى 29 مليون و997 ألف دولار، منذ طرحه يوم 8 نوفمبر الجارى، في دور العرض المختلفة حول العالم.



وبذلك يكون قد وصل الفيلم إلى تكلفة ميزانيته، حيث تكلف العمل 29 مليون دولار، وانقسمت الإيرادات بين 25 مليون و497 ألف دولار في الولايات المتحدة الأمريكية، و4 مليون و500 ألف دولار حول العالم.

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فيلم Playing with Fire من إنتاج شركة Paramount Pictures، ومن بطولة جون سينا، كيجان مايكل كي، جون ليجويزامو، بريانا هيلدبراند، كريستيان كونفيري، فينلي روز سلاتر، جودي جرير، دينيس هيسبرت، تومي يوروب، كريس ويب، براد كيلي، جيسيكا جارسي.

فيلم Playing with Fire يدور حول لقاء بين طاقم من رجال الإطفاء بعد مباراتهم، وذلك عندما يحاولون إنقاذ ثلاثة أطفال أشقياء، والذين لا يريدون الانصياع لأوامرهم.

كما قررت شركة Paramount إعادة إنتاج فيلم الحركة Face / Off"، الذى طرح عام 1997، وقام ببطولته كل من جون ترافولتا ونيكولاس كيج، حسبما كشف تقريرموقع " variety ".

واستعانت شركة Paramount بالمؤلف أورين أوزيل الذى كتب سيناريو فيلم " 22 Jump Street" للعمل على سيناريو العمل المعاد إنتاجه، وسيشارك ديفيد بيرموت، المنتج للفيلم الأصلى كـ منتج منفذ للعمل الجديد.