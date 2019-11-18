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شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأمريكى ترامب يعرض فيلم Joker لعائلته وأصدقائه فى البيت الأبيض والان مع التفاصيل
الإثنين 18 نوفمبر 2019
Joker ودونالد ترامب
عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيلم تود فيليبس "Joker"، في البيت الأبيض لعائلته وأصدقائه، وقال إنه استمتع به، حسب التقرير الذى نشر على موقع "independent"، الفيلم يقوم بدور البطولة فيه خواكين فينيكس.
وتمتع فيلم الـ Joker بنجاح هائل على المستويين النقدي والتجاري، وحصل على أكبر جائزة في مهرجان البندقية السينمائي، وحصل مؤخراً على مليار دولار في شباك التذاكر العالمى.
وكشف موقع Yahoo من خلال تغريدة صحفي شبكة CNN يدعى شمعون بروكوبيك بأن ترامب أمضى ليلة السبت 16 نوفمبر، في مشاهدة شخصية فينكس آرثر فليك، وذلك أثناء تحوله إلى قاتل مشهور في مدينة جوثام خلال أوائل الثمانينيات.
كما أخبر مسؤول كبير في البيت الأبيض Yahoo أن ترامب أحب الفيلم، ولم يعلق ترامب حول شخصية روبرت دي نيرو فى العمل، حيث أن دي نيرو هو أحد أكثر منتقدي ترامب.
ويصبح فيلم الـ Joker أول فيلم تصنيف "للكبار فقط"، تتخطى إيراداته المليار دولار، بعد أن حصل على صدارة أكثر أفلام شهر أكتوبر حصداً للإيرادات، بتكلفة إنتاج وصلت لـ62.5 مليون دولار. و يحتوى على الكثير من مشاهد العنف.
فيلم الـ Joker مقتبس من القصة الأصلية للمهرج آرثر فليك، والتى تعد أشهر شخصيات عالم Dc Comics، ويعيش الجوكر فى مدينة جوثام، والذى يتعرض لكثير من الضغوطات الصعبة والظروف القهرية التي تضطره للتحول إلى شخصية الجوكر الشهيرة.
ويضم الفيلم عددًا هائلاً من أهم وأشهر نجوم هوليوود، أبرزهم جواكين فينيكس، روبرت دى نيرو وزازى بيتز ومارك مارون وبيل كامب وبراين كالين وغيرهم.
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