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تركي آل الشيخ يعلن عن تمديد موسم الرياض إلى نهاية يناير القادم

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 18 نوفمبر 2019

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في ، تركي آل الشيخ، عن تمديد فعاليات موسم الرياض إلى نهاية شهر يناير القادم .

 

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وأوضح تركي آل الشيخ، في تغريدة له بتويتر، أن تمديد فعاليات موسم الرياض جاء بناءً على توجيهات ولي العهد السعودي، الأمير بن عبدالعزيز .. لافتاً إلى أن التمديد جاء عقب وصول عدد زوار الموسم إلى سبعة مليون و650 الف زائر خلال شهر .

 

وموسم الرياض، هو أحد مهرجانات مواسم السعودية الـ11 التي أُطلقت على مستوى المملكة بدءا من العام 2019 وتهدف لتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية.

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