فيديو.. زفة مغربي لوفاء عامر بمهرجان الرباط لسينما المؤلف

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فوجئت الفنانة المصرية وفاء عامر بإقامة مراسم زفة مغربية لها خلال وجودها في مهرجان الرباط لسينما المؤلف،بالمغرب، الذي تشارك به كعضو لجنة تحكيم بالمسابقة الرسمية.



وكشفت عامر عن سعادتها بهذه المفاجأة التي لم تتوقعها بعد أن ارتدت "القفطان" المغربي، وتم حملها على "المعمارية"، وهي علبة خشبية مزينة تحمل فيها العروس على الأكتاف بواسطة مجموعة من الرجال ويتجولون بها قاعة الاحتفال التي تقام بها مأدبة سخية وسط تقديم الأغاني والأهازيج الشعبية.







فيديو الزفة نشرته الإعلامية بوسي شلبي عبر قناتها على إنستقرام، وكتبت بجواره "زفة مغربي لوفاء مهرجان الرباط".

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وكانت فعاليات الدورة الـ24 من مهرجان الرباط لسينما المؤلف، انطلقت السبت على مسرح محمد الخامس بالمغرب، بتكريم وفاء عامر التي تشارك أيضا كعضو لجنة تحكيم في المسابقة الرسمية، بصحبة زوجها المنتج محمد فوزي، حيث عبرت عن سعادتها وفخرها بهذا التكريم من المغرب، باعتبارها دولة تعرف قيمة الفن والثقافة.





