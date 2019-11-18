ليال الاختيار وتلاميذ الثورة في الصدارة على “الـ بي سي اي”

قدمت الإعلامية اللبنانية ليال الاختيار أمس الأحد حلقة خاصة ضمن الحلقات التي تواكب الحراك الشعبي القائم في لبنان منذ شهر وأيام، تحت عنوان (تلاميذ الثورة) حيث جمعت عدداً من طلاب المدارس والجامعات من مختلف الانتماءات والمناطق اللبنانية.

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الحلقة نقلت آراء الشباب والصبايا في مواضع مختلفة منها الحراك والمطالب والحقوق التي يرونها مستحقة والقضايا التي تؤرقهم وتهمهم، فقدم كل منهم نموذجاً خاصاً في دفاعه عن الحريات مطالبين ببلد مستقلّ، وبدولة فعالة بمؤسساتها.

حققت الحلقة نجاحاً كبيراً حيث تفاعل معها عدد كبير من المشاهير ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ما جعلها تتصدر الترند في لبنان لساعات وتحتل المرتبة الأولى.

الحلقة قدمتها ليال الاختيار وأعدتها مع فريق عمل المحطة، والمنتج المنفذ شربل طايع، تحت إشراف جوي الضاهر.