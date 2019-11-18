نسليهان أتاغول تتحدث عن إنجين أكيوريك.. وشكل الأخير يعرّضه للانتقاد!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة التركية نسليهان أتاغول بأنها لم تكن تعرف زميلها إنجين أكيوريك قبل أن يشاركها في بطولة مسلسل "ابنة السفير" الذي سيتم عرضه خلال الفترة القليلة المقبلة.

وقالت أتاغول في تصريحات صحافية إنها أحبّت أكيوريك كثيرًا، مشيرة إلى أنه كان هناك تفاهمٌ كبيرٌ ومميزٌ خلال تصويرهما مسلسل "ابنة السفير"، مضيفة أن اختفاءها مؤخرًا يعود لانشغالها بالمسلسل.

وتم عرض الإعلان الدعائي الأول للمسلسل، غير أن الفنان إنجين أكيوريك تفاجأ بتعرضه للهجوم من بعض المتابعين؛ لأنه افتقد وسامته وفق قولهم، فقد ظهر في الدور بلحية وشارب، وهو الشكل الذي لم يعتد الجمهور عليه.

فيما اتضح من كواليس الإعلان الدعائي أن شكل أكيوريك لن يكون عليه طوال المسلسل، وسيكون خاصًا بالجزء الأول منه؛ لأنه سيكون هناك قفزة زمنية بعد مرور عدة سنوات، ليظهر البطلان أكثر نضجًا.

وفي السياق نفسه، توجه فريق عمل "ابنة السفير" إلى دولة مونتنيغرو لتصوير بعض اللقطات التي سيتم عرضها ضمن الحلقات الأولى من المسلسل خلال شهرين من الآن.

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وتتمحور قصة المسلسل حول الشاب سانجار الذي يلعب دوره إنجين أكيوريك، بالإضافة للسفير وابنته، وتتركز الأحداث حول شاب فقير يعيش في مدينة موغلا، ويعمل مهندسًا كهربائيًا، وهو رجل بسيط يحب المرح كثيرًا، لكن حياة هذا الشاب ستنقلب رأسًا على عقب عندما يقع في حب ابنة السفير، خاصة بعد أن يختفي شقيقه فجأة ويتم الكشف أن آخر ظهور له كان داخل السفارة التركية؛ ما يزيد الأحداث تشويقًا وغموضًا.

وشارك في تأليف المسلسل عائشة اريلماز، ونهير اردام، ومن إخراج ايمره كاباكوشاك، الذين شاركوا جميعًا في الجزء الأول من مسلسل "اشرح أيها البحر الأسود"، وقد أعلن منتجوه مؤخرًا أنهم قرروا إصدار أغان خاصة بالمسلسل تتماشى مع محتواه، حيث سيتم تسجيلها خصيصًا لأجله.

وكانت نسليهان أتاغول ظهرت مرة واحدة مؤخرًا مع زوجها قادير دوغلو في لقطات رومانسية في عطلة قصيرة، بعد انشغال الأولى في التصوير.

وكتب قادير دوغلو رسالة لزوجته أتاغول نشرها عبر إنستغرام مرفقةً بصورة يظهر فيها برفقتها وهو يحتضنها بحب؛ إذ قال: "لديّ الأجمل بين ذراعيّ، حتى جمال البوسفور لم يعد يلفت انتباهي".