مشهد خادش للحياء في مسلسل فايز المالكي يشعل غضب السعوديين!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعرّض النجم السعودي فايز المالكي، وطاقم العمل المشارك في مسلسل "سريع سريع" مجددًا لانتقاداتٍ لاذعة؛ إذ أثارت إحدى حلقات المسلسل موجةً من الجدل واعتبرها البعض تحتوي ألفاظًا خادشة للحياء.

وأظهرت الحلقة المثيرة للجدل ممثلةً وهي تؤدي دور فتاة لا تعرف شيئًا عن تربية الحيوانات، وتسأل جدها عن معنى " الضراب حق الفحل"، فيما يتهرب كل شخصٍ تطرح عليه السؤال من الإجابة.

وسادت حالةٌ من الجدل والغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، موجهينَّ غضبهم إلى الفنان الشهير فايز المالكي، بسبب مشهدٍ اعتبره البعض جنسيًا كونه يحتوي على ألفاظ خادشة للحياء.

وعبّر عدد من المعلقين على تويتر عن غضبهم من المشهد، متسائلين عن فائدته أو الإضافة التي قدّمها للمسلسل، ونشروا تغريداتٍ تهاجم الفنان فايز المالكي عبر هاشتاج باسمه، في الوقت ذاته اعتبر البعض المشهد عاديًا ولا يستحق كل هذه الضجة.

أما عن معنى "الضراب" الذي أثار الجدل في المسلسل فربما أنَّ الكثير لا يعرفون هذا المصطلح وهو يشير إلى عملية تلقيح الناقة من قبل الفحل أي الجمل.

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يذكر أنَّ "سريع سريع" هو مسلسلٌ كوميدي سعودي خليجي مشترك مدته 40 حلقة، وتمّ زيادة حلقاته بـ 30 أخرى بناءً على تعليمات الشركة المنتجة ومدة الحلقة الواحدة 4 دقائق فقط، وبدأ عرضة بداية الأسبوع هذا على شاشة mbc من إخراج يعقوب الكويتي.

ويشارك فى العمل عدد من النجوم يتقدّمهم الثلاثي فايز المالكي، راشد الشمراني، حسن عسيري، ومن الخليج عبدالعزيز الفريحي، وأغادير السعيد، و ماني غربي، ونجوم عديدة من السعودية والكويت والإمارات، ومن الأردن الفنانة ميس حمدان، ومن مصر بسنت النبراوي، وإيمان يوسف، وآخرون.

من ناحيةٍ أخرى؛ أثيرت مؤخرًا ضدّ الفنان فايز المالكي ردود أفعال لم تهدأ، ففضّل المالكي عدم الرّدّ ومحاولة امتصاص الغضب بالصّمت، حيث أصبح اسمه "ترند"، وذلك بعد تأديته لأحد المشاهد التي سخر فيها من أصحاب البشرة السمراء.

ولم يتوقّف نقد المالكي عند هذا الحدّ، بل تصدّر اسمه ترند السّعوديّة مرة أخرى، وذلك بعد اتّهامه بالإساءة للدّين، ومشاركته في مشهد أساء للدين الإسلاميّ، إذْ استغرب روّاد التواصل الاجتماعيّ من موقفه، معبّرين أنّه أحد الفنانين البارزين والمعروفين برفضهم الدائم لكلّ إساءة، سواء كانت اجتماعية أودينية أو عرقية.