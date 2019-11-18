أحلام تُفاجئ الجمهور بجديدها.. فهل قصدت زوجها مبارك الهاجري؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة الإماراتية أحلام النقاب عن مقطع من أغنيتها الجديدة "أنا ما استغني"، لتُشوّق جمهورها رغم أنها لم تحدد موعد طرحها بشكل رسمي حتى الآن.

وحملت كلمات مقطع أغنية أحلام الجديدة:"قبل ما إنتوا تظلموه في شي ما تفهموه هذا عمري هذا روحي هذا هو كل دنيتي وافهموا أنا ما استغني"، واكتفت الفنانة الإماراتية بالتعليق على الأغنية بالقول:" قريبًا عبر قناتي على اليوتيوب".

الأغنية الجديدة التي حصدت ما يقارب الـ 128 ألف مشاهدة بعد ساعات من نشرها، أثارت تفاعلاً واسعًا بين الجمهور؛ إذ أشار أغلبهم إلى أن كلماتها موجهة إلى زوجها مبارك الهاجري، مستندين إلى تصريحات سابقة لأحلام أكدت فيها أن زوجها يساندها ويقف إلى جانبها ويدعهما في كل شي، وهي تكنّ له كل التقدير والاحترام.

بينما قام عدد آخر من المتابعين بتداول مقطع فيديو الأغنية على نطاق واسع عبر مواقع التواصل، وطالبوا "الملكة" كما سمّوها بتحديد موعد طرح الأغنية؛ لأن كلماتها أثارت شوقهم لسماعها كاملة.

ويأتي الحديث عن أن كلمات الأغنية قصدت فيها أحلام زوجها بعد أيام من تصريح الفنانة الإماراتية في كواليس برنامج "ذا فويس" عندما قالت بأن مبارك الهاجري هو حبّها الأول ولا أحد غيره، مضيفة:" مثل الذهب معي وماسك إيدي طول عمره".

Advertisements

وأكدت أحلام:" "مبارك هو اللي كل لما بضعف بعد الله هو اللي بيقويني وبيظل دايمًا الحب الصافي اللي دخل قلبي".

وتحدثت عن أجمل هدية تلقتها: "أولادي هم أحلى هدية من رب العالمين ومن زوجي وما في شيء أغلى منهم بالحياة ولا مال ولا شهرة هم أغلى هدية تلقيتها من زوجي".

أمّا فيما يتعلّق بأغنية الحب المفضلة لديها قالت: "زوجي دايمًا يحب الأغاني اللي بغنيها وخصوصًا (والله أحتاجك أنا) وهي دايمًا لما بغنيها يعتبرها له ودايمًا هو يهديني إياها".

وتنشر أحلام بين الحين والآخر صورًا برفقة زوجها، وتوجه له كلمات الغزل والمحبة والرومانسية، فكتبت على إحدى الصور: "كيف الجسد يعيش من دون روح وانت روحي". ليردّ زوجها عليها قائلاً: "يابعد عمري يالغالية أم فاهد"، فبادلته أحلام الرد قائلةً: "يا عمري وروحي وقلبي انته".