تدهور الحالة الصحية للمخرج محسن حلمي

القاهرة – لايف ستايل
تعرض المخرج المسرحي محسن حلمي، لوعكة صحية شديدة خلال الفترة الماضية أدت إلى دخوله لإحدى المستشفيات بمنطقة الشيخ زايد.
وتعرض المخرج المسرحي لجلطة منذ ما يقرب من أسبوعين، أثرت على أحباله الصوتية ووظيفة البلع، مشيرًا إلى أن حالته الصحية في تدهور كبير جعلته لم يخرج من العناية المشددة منذ دخوله.
وكان المخرج المسرحي محسن حلمي، عانى من أزمة صحية شديدة في شهر يونيو الماضي نقل على إثرها لإحدى المستشفيات الخاصة.
من ناحية أخرى، كُرم محسن حلمي ضمن فعاليات الدورة الماضية من المهرجان القومي للمسرح، بالإضافة إلى النجم يحيي الفخراني والفنان لطفي لبيب، على مجمل أعمالهم المسرحية خلال مسيرتهم الفنية.
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