ابنة الفنان إيمان البحر درويش تروي تجربتها مع أول كافية لذوي الاحتياجات الخاصة

افتتحت أمنية إيمان البحر درويش أول كافيه لمصابي متلازمة داون في مصر بمحافظة الإسكندرية، حيث همّ أصحاب الهمم من ذوي القدرات الخاصة أن يقدموا المشروبات والمأكولات للزبائن.

وقالت أمنية إيمان البحر درويش خلال لقائها مع الإعلامى عمرو الليثي ببرنامج واحد من الناس، المذاع على قناة النهار، أن الهدف من فكرة الكافيه هو دمج أصحاب القدرات الخاصة مع المجتمع.

وأضافت ابنة العائلة الفنية، أنهم يقومون بعمل ورش ودورات تدريبية لهم حتى يستطيعوا التعامل مع الزبون في الكافيه، كما أن الكافية يضم أشخاصًا أصحاء أيضًا والجميع يعمل كفريق عمل واحد.

وتابعت أمنية أن من ضمن أهداف الكافية تغيير الصورة النمطية عن ذوي الاحتياجات الخاصة وأنهم لا يستطيعون العمل وأيضًا تعريف أصحاب الأعمال بقدراتهم.

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