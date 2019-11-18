إنجي خوري تستعد لحفلها الأول في دبي

تستعد الفنانة إنجي خوري لحفلها الأول بدولة الإمارات العربية المتحدة، بإمارة دبي، مع الفنان وديع الشيخ، بالسنترال داون تاون.



ونشرت إنجي عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “انستغرام”، بوستر الحفل، عليه صورة المطرب وديع الشيخ وصورة لها، وعلقت قائلةً: “انتظروني بأول حفل لألي بدبي، رح طل عليكن هالخميس من لايف دبي مع الفنان وديع الشيخ، كونوا كتار بحبكن كتير”.



ودائمًا ما تثير الفنانة السورية المقيمة بلبنان جدلًا واسعًا، وذلك بسبب فيديوهاتها التي تحمل إيحاءات جنسية، وأحيانًا ألفاظًا خارجة.



في الساعات القليلة الماضية الآخيرة أثير جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي حول حياة الفنانة إنجي خوري التي يتابعها العديد من المعجبين على جميع مواقع التواصل وخاصة على “انستجرام“.



هي فنانة وعارضة أزياء سورية الأصل من أم أسترالية، قالت في إحدى فيديوهاتها إنها تبلغ من العمر 20 عامًا، لديها أخ واحد فقط، تداول أنها هربت من أهلها بعد اعتداء والدها عليها في سوريا، وانتقلت للعيش في لبنان، وعملت في صالون تجميل نسائي.



وتعرفت على الفنان آدم، هو الذي ساعدها في حياتها الفنية وبدأ معها مشوارها الفني، فصنعت فيديو كليب بعنوان “يلا نولعها”، وبعد طرحه حدثت العديد من المشاكل بينها وبين الفنانة اللبنانية نانسي عجرم.

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