شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين عبد العزيز تهنئ أحمد حلمى و منى زكى بعيد ميلادهما: " بحبكم " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة ياسمين عبد العزيز، على تهنئه أصدقاء عمرها النجمان أحمد حلمى و منى زكى، بمناسبة عيد ميلادهما، والذى يحل اليوم الاثنين 18 نوفمبر.

وشاركت ياسمين عبد العزيز، متابعيها بصورة تجمعها معهما، عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت عليها قائلة:" كل سنة وأنتم طيبين بحبكم".

ويحتفل النجمان أحمد حلمى ومنى زكى اليوم الاثنين بعيد ميلادهما الذى تصادف أن يكون نفس اليوم، وهما أكبر نموذج يمكن أن نتعلم منهم الحب والاحترام في الوسط الفني عن طريق عمق العلاقة والمحبة الواضحة للجميع، ومن خلال المواقف التى حدثت بينهما التي تثبت ذلك الحب.