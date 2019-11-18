- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين عبد العزيز تهنئ أحمد حلمى و منى زكى بعيد ميلادهما: " بحبكم " والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة ياسمين عبد العزيز، على تهنئه أصدقاء عمرها النجمان أحمد حلمى و منى زكى، بمناسبة عيد ميلادهما، والذى يحل اليوم الاثنين 18 نوفمبر.
وشاركت ياسمين عبد العزيز، متابعيها بصورة تجمعها معهما، عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت عليها قائلة:" كل سنة وأنتم طيبين بحبكم".
ويحتفل النجمان أحمد حلمى ومنى زكى اليوم الاثنين بعيد ميلادهما الذى تصادف أن يكون نفس اليوم، وهما أكبر نموذج يمكن أن نتعلم منهم الحب والاحترام في الوسط الفني عن طريق عمق العلاقة والمحبة الواضحة للجميع، ومن خلال المواقف التى حدثت بينهما التي تثبت ذلك الحب.
ياسمين عبد العزيز
كانت هذه تفاصيل خبر ياسمين عبد العزيز تهنئ أحمد حلمى و منى زكى بعيد ميلادهما: " بحبكم " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.