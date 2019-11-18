شكرا لقرائتكم خبر عن جنيفر لوبيز:مشاركتي شاكيرا في Super Bowl فرصة للتألق كامرأتين لاتينيتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد مرور عدة اسابيع من الاعلان عن مشاركة جنيفر لوبيز و شاكيرا في عرض الـ " هاف تايم " ببطولة Super Bowl لعام 2020 إلا أن مازال الموضوع يشغل الكثير من المواقع الفنية الشهيرة ، و لتنهي لوبيز ذات الـ ( 50 عاما ) الجدل أعربت عن أملها في أن تكون مشاركة مذهلة تظهر مدى أهمية وقيمة الثقافة لاتينية .

وحسب موقع " تو فاب " قالت لوبيز : " أنا وشاكيرا متحمسان جدا لإتاحة الفرصة للتألق كامرأتين لاتينيتين في ميامي ، وهو ضروري لأظهار ان لدينا ثقافة مميزة نستطيع أن نقدمها للعالم و بمثابة احتفالا بهويتنا .

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يذكر أن " Super Bowl " هي المباراة النهائية في دوري كرة القدم الأمريكية و ستقام في 2 فبراير المقبل و تقام في Hard Rock Stadium بميامي جاردنز بفلوريدا .