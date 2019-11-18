جنيفر لوبيز:مشاركتي شاكيرا في Super Bowl فرصة للتألق كامرأتين لاتينيتين

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وحسب موقع " تو فاب " قالت لوبيز : " أنا وشاكيرا متحمسان جدا لإتاحة الفرصة للتألق كامرأتين لاتينيتين في ميامي ، وهو ضروري لأظهار ان لدينا ثقافة مميزة نستطيع أن نقدمها للعالم و بمثابة احتفالا بهويتنا .
يذكر أن " Super Bowl " هي المباراة النهائية في دوري كرة القدم الأمريكية و ستقام في 2 فبراير المقبل و تقام في Hard Rock Stadium بميامي جاردنز بفلوريدا .
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