شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان أحمد حلمى يحتفل بعيد ميلاده الخمسين ويعلن دعم مستشفى بنها الجامعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "البرنس".. أحمد محمد حلمى عبد الرحمن عواد، وشهرته أحمد حلمى، مواليد 18 نوفمبر 1969، ولد أحمد حلمى فى مدينة بنها، محافظة القليوبية، وهو الابن الأوسط بين 3 إخوة خالد، وأحمد، وسالى، وعاش فى المملكة العربية السعودية عدة سنوات بسبب عمل والده هناك، حيث سافر إلى السعودية فى سن السادسة، ودرس فى مدينة جدة وعاش هناك 10 سنوات قبل أن يرجع إلى مصر ليتم دراسته ويلتحق بالمعهد العالى للفنون المسرحية وبعد ذلك بأكاديمية الفنون.

وتخرج حلمى من المعهد العالى للفنون المسرحية قسم ديكور، وبدأ عمله كمهندس ديكور لفترة، ثم مخرجا لبرامج الأطفال فى الفضائية المصرية، ثم مذيعا فى القناة الفضائية المصرية فى برنامج دربكة، ثم فى برنامج لعب عيال، ونجح بعدها فاتجه للتمثيل وقام بأول أدواره فى فيلم عبود على الحدود، حيث شارك الممثل علاء ولى الدين وكريم عبد العزيز البطولة ولفت المتابعين بأدائه الكوميدي.

أحمد حلمي.. ممثل كوميدى ومنتج أفلام مصرى، كانت بدايته فى التلفزيون عندما كان يقدم برنامج لعب عيال 1998، ودخل عالم التمثيل مع المخرج شريف عرفه فى فيلم عبود على الحدود 1999، وبعدها انطلقت مسيرته الفنية.

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وشارك أحمد حلمى فى أكثر من 25 فيلما، وعدة مسلسلات، ومسرحية واحدة، وحصل على عدة جوائز من أبرزها من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، وقام بتقديم عدة برامج منها: لعب عيال 1998، ودربكة 1998، ومن سيربح البونبون 2004، وشوية عيال 2011، وحلمى أون لاين، وقام بتأليف كتاب 28 حرف.

ومؤخرا نشر النجم أحمد حلمى ابن مدينة بنها بمحافظة القليوبية، تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" أشاد فيها بحملة "كلنا رهن الإشارة" لدعم مستشفى بنها الجامعى، وبناء المستشفى التخصصى الجديد.

وأعلن انضمامه للحملة ومساهمته فيها، حيث قام بمشاركة الإعلان التليفزيونى الخاص بالدعوة للتبرع للمستشفى، قائلا: "فخور باللى بيحصل فى مستشفى بنها الجامعى والتبرعات اللى بسببها قدرنا ننفذ جزء من الحلم.. فاضل على الحلم خطوة.. اتبرعوا لبناء مستشفى بنها الجامعي".