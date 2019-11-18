شكرا لقرائتكم خبر عن عملية جراحية فى البطن تبعد شيرين عبد الوهاب عن الساحة الفنية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فجرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، مفاجأة وهى خضوعها لعملية جراحية صعبة فى منطقة البطن، خلال الفترة الماضية، وكانت هى سبب ابتعادها عن الساحة الغنائية.
وقالت شيرين فى تصريحات تليفزيوينة، أنها خضعت لعملية جراحية فى منطقة البطن، مؤكدة إنه من الصعب أن تغنى فى هذه الحالة و لكن حب الناس جعلها تنسى آلامها.
وتألقت النجمة شيرين عبد الوهاب بحفل ضخم، الخميس الماضى، على مسرح الفنان أبو بكر سالم بالبوليفارد في العاصمة السعودية الرياض وسط حضور كامل العدد ومواصفات لايف عالمية .
وخطفت شيرين الأنظار بمجرد صعودها على خشبة المسرح بإطلالة مبهرة ومرددة لأغنية "كتر خيري" وسط عاصفة من التصفيق وهتافات الإعجاب التي لم تنقطع طوال حفلها.
كما اشعلت شيربن عبد الوهاب أجواء الحفل بعدد كبير من أغانيها الشهيرة المحببة لدى الجمهور منها "الوتر الحساس" ،"حبه جنة" ، "يا بتفكر يا بتحس" ،"كدة يا قلبى" التي حصدت المزيد من أجواء الإثارة، بالإضافة إلى عدد من أغنياتها القديمة منها "آه يالليل" و"أنا في الغرام" كما قدمت أغنية كوكب الشرق أم كلثوم "أنت عمرى" التي سحرت الجميع بآدائها الرومانسي .
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