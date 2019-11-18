شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم شاكر يدعم حملة أنت أقوى من المخدرات فى جامعات مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع اختيار صندوق مكافحة وعلاج الأدمان والتعاطي على النجم هيثم شاكر ليكون داعم لحملة أنت أقوى من المخدرات التي أطلقها الصندوق بدعم من وزارة التضامن الإجتماعي، والتي تهدف لنشر التوعية في 8 جامعات مصرية والتي ستبدأ يوم 25 نوفمبر في جامعة حلوان تليها جامعة عين شمس والقاهرة والأسكندرية.. وغيرها.

يذكرأن النجم هيثم شاكر تم تكريمه بعد إحياء حفل كبيربنادي الزهورمن قبل صندوق علاج ومكافحة الإدمان والتعاطي لدعمه للحملة.

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وقد حقق ألبوم معرفة قديمة منذ انطلاقه نجاح كبير حيث تصدر تريند تويتر أكثر من مرة وظل محافظا على المركز الأول في موقع iTunes ليعزز تفوقه على جميع الألبومات العربية والأجنبية داخل مصر، و تضمن تريند يوتيوب 7 أغاني من الألبوم.

ويأتي ألبوم معرفة قديمة بعد 5 سنوات من التحضير تعاون خلالهم مع كبار المؤلفين والملحنين، ويضم الألبوم 13 أغنية وهم ماتوصنيش، ياما ياما، راحتي وياك، لحقتيني، مش مهم أنا، يا حبيبة، كنت مداويني، راحو، احنا افتراقنا، مفيش بُعد بينسّي، ماتغيبوش، بابي مفتوح، معرفة قديمة،

ومن بين المؤلفين الذين تعاون معهم النجم المؤلفين أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، بهاء الدين محمد، نادر عبد الله، محمد رفاعي، محمد القاياني، رمضان محمد وسلامة علي، ليخرج بـ 13 أغنية مختلفة من ألحان عمرو مصطفى، وليد سعد، محمد يحيى، شادي حسن، تامر علي وأحمد صلاح حسنى.