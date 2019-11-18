شكرا لقرائتكم خبر عن رامى جمال فى ضيافة " صاحبة السعادة " إسعاد يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل الفنان رامى جمال، ضيفا على الفنانة القديرة والإعلامية إسعاد يونس، فى برنامجها صاحبة السعادة الذى يذاع على قناة dmc، ليتحدث عن أزمته المرضية الأخيرة، حيث أصيب بمرض البهاق، كما يتطرق للحديث عن أعماله الفنية الجديدة، المقرر تقديمها خلال الفترة المقبلة.

ونشر رامى، صور تجمعه بإسعاد يونس من كواليس تصوير الحلقة، عبر حسابه على تويتر، وكتب عليها قائلا:" أنا معملتش برنامج قبل كده بالراحه دي والحب انتي مفيش في جمالك وجمال الكرو بتاعك استنو حلقه كلها حب يكمل حبكم ودعمكم اللي والله مخلي ضحكتي مبتفارقش وشي اللهم لك الحمد علي كل النعم".

وأعلن المطرب رامي جمال، الأحد الماضى، إصابته بمرض البهاق، بعد ظهوربقع بيضاء اللون بمناطق بجسده، دون أن يجد له علاجا، وقررأن يشارك الجمهورالأمر ليضع حلين أمامه إما الاعتزال أوأن يتقبله الجمهوربهذا الشكل".





Advertisements











