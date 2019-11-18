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شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة لبنان فى الرياض تستضيف الفنان وليد توفيق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على هامش زيارة النجم العربي وليد توفيق إلى الرياض وإحيائه واحدة من أجمل الحفلات الغنائية في موسم الرياض برفقة الفنانين راغب علامه وشيرين عبد الوهاب، استضافت سفارة لبنان في المملكة العربية السعودية الفنان وليد توفيق الذي شارك في حفلات موسم الرياض.
وزار وليد توفيق السفارة اللبنانية، والتقى سعادة السفير كباره والقنصل زياد رياشي وممثلين عن الجالية اللبنانية في السعودية، وتجول توفيق في أرجاء الرياض برفقة أفراد السفارة، ثم أقيم حفل عشاء تكريمي للفنان وليد توفيق في أحد مطاعم الرياض، بحضور سفير لبنان في السعودية فوزي كباره وعقيلته ميرنا، قنصل لبنان زياد رياشي، مدير شؤون الفنانين في مجموعة ام بي سي داني صيرفي، الملحق العسكري في السفارة العميد شمس الدين، الملحق الاقتصادي علي أبو علي، ورجل الأعمال نعيم السيدة وعقيلته ريما.
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