شكرا لقرائتكم خبر عن غادة عادل بعد عملية " الزائدة": "الحمد لله بقيت أحسن " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طمأنت النجمة غادة عادل جمهورها بعد خروجها من المستشفى، حيث تعرضت لوعكة صحية بعد شعورها بآلام في بطنها، أجرت بسببها عملية جراحية لإزالة " الزائدة "، مؤكدة لـ ”الخليج 365”: الحمد لله بقيت أحسن وأنا في منزلي واستعد لمزاولة نشاطي الفني من جديد".

وفى سياق متصل تستعد غادة عادل لتصوير مسلسلها الجديد "البرنس" مع النجم محمد رمضان والذي تتعاون معه للمرة الأولى برعاية المخرج محمد سامي الذي قدمت معه سابقاً فيلم "أهواك" مع النجم تامر حسنى قبل 4 سنوات، ليكون المسلسل هو عملها الذي تعود به إلى دراما رمضان بعد غيابها عن الموسم الماضي.



النجمة غادة عادل

وتنتظر غادة عادل عرض مسلسلها "مملكة ابليس" على إحدى المنصات الالكترونية وقناة عربية أيضاً، حيث انتهت من تصويره قبل عدة أشهر، ويشارك فى بطولته رانيا يوسف،أحمد داوود، سلوى خطاب، نانسى صلاح، صبرى فواز، ايمان العاصى، ومجموعة أخرى من الممثلين، تأليف محمد أمين راضى، واخراج أحمد خالد موسى .

وكان آخر أعمال غادة عادل فيلم "كازابلانكا" الذى طرح فى دور العرض بموسم عيد الفطر الماضى، وشاركت فى بطولته أمير كرارة، غادة عادل، عمروعبد الجليل، إياد نصار، لبلبة، محمود البزاوى، أحمد داش، النجم التركى خالد أرغنتش وعدد من النجوم كضيوف شرف وهم مصطفى شعبان ونيللى كريم وبيومى فؤاد وأحمد فهمى وآخرين، وتأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى فيلمز والطاهر برودكشن وتالنت.

Advertisements