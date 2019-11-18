شكرا لقرائتكم خبر عن ماثيو بيرى بطل Friends يقارن نفسه بالـ Joker والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام الممثل الأمريكي ماثيو بيرى، بطل مسلسل Friends، بنشر صورة طريفة على حسابه الشخصي على موقع التغريدات "تويتر"، والتي جمع فيها بينه وبين الممثل الأمريكي خواكين فينيكس، الذى قام بـ إداء شخصية الـ جوكر.



ماثيو بيرى وخواكين فينيكس

وظهر في الصورة الثنائى أثناء قيامها بنفس حركة الرقص، وعلق بيرى على الصورة قائلا " المتوازيات السينمائية، العفو".

يذكر أن فيلم الـ joker لايزال يواصل تحطيم الأرقام القياسية، التى تربع عليها منذ عرضه فى أول أكتوبر الماضى بدور العرض السينمائية، حيث حقق مليار دولار إيرادات.

ويصبح فيلم الـ Joker أول فيلم تصنيف "للكبار فقط"، تتخطى إيراداته المليار دولار، بعد أن حصل على صدارة أكثر أفلام شهر أكتوبر حصداً للإيرادات، بتكلفة إنتاج وصلت لـ62.5 مليون دولار.

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فيلم الـ Joker مقتبس من القصة الأصلية للمهرج آرثر فليك، والتى تعد أشهر شخصيات عالم Dc Comics، ويعيش الجوكر فى مدينة جوثام، والذى يتعرض لكثير من الضغوطات الصعبة والظروف القهرية التي تضطره للتحول إلى شخصية الجوكر الشهيرة.

ويضم الفيلم عددًا هائلاً من أهم وأشهر نجوم هوليوود، أبرزهم جواكين فينيكس، روبيرت دى نيرو وزازى بيتز ومارك مارون وبيل كامب وبراين كالين وغيرهم.

وصنف فيلم جوكر Joker كعمل للكبار فقط، حيث يحتوى على الكثير من مشاهد العنف.

وكان قد ساهم مسلسل Friends بشكل كبير فى نجاح العديد من النجوم ممن ظهروا فى المسلسل كضيوف شرف إضافة إلى النجوم الكبار ممن شاركوا فى المسلسل بحلقات قليلة ومنهم الممثلة ريس ويذرسبون والتى ظهرت فى الحلقة الـ 13 من الموسم الـ 6، وبراد بيت فى الحلقة الـ 9 من الموسم الثامن والأمريكى بيلى كريستال والممثل الراحل روبن ويليامز فى الحلقة الـ 24 من الموسم الثالث، وشارك الممثل بروس ويليس فى الحلقة الـ 21 من الموسم الـ 6، وغيرهم.