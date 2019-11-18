بالصور.. "الخليج 365" يكشف تفاصيل الاستعدادات لحفل محمد رمضان في الرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

يبدأ الفنان محمد رمضان، اليوم الاثنين، بروفات الاستعداد لحفله الغنائي المقام مساء الخميس المقبل الموافق 21 نوفمبر، على مسرح معرض السيارات بمنطقة الجنادرية بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض والذي ترعاه الهيئة العامة للترفيه.

منظم الحفل نبيل السويسي، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال:"الحفل من إنتاج شركة روتانا، ويتولى المسؤولية فريق الإدارة بها بقيادة سالم الهندي، وسعيد إمام، وأسامة رشدي، وبدأنا، السبت الماضي، في بناء المسرح الخاص به مع فريق عمل سعودي".

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وأضاف: "للمرة الثانية على التوالي بعد حفل الساحل الشمالي تتولى الإستايلست نيهال المصري تصميم الملابس، والتي من المقرر أن تكون مختلفة تمامًا، وكذلك الاستعراضات التي يقدمها الفنان محمد رمضان بشكل جديد، ونقوم حاليا باستكمال استعداداتنا لتقديم أقوى حفل عربي، وذلك تحت إشراف المنتج محمد محسن جابر الذي يتولى الإشراف فنيًا على كل الحفلات التي نقدمها".

الحفل هو الأول الذي يحييه محمد رمضان خارج مصر، بعد إحيائه حفلين؛ كان الأول في ساحة مسرح المنارة، وأقيم الثاني بالساحل الشمالي.

ومن المقرر أن يقدم به أشهر أغانيه، ومنها أحدثها "money "، والسلطان، ونمبر وان، ومافيا، وغيرها".