محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:
أعلنت الإعلامية إسعاد يونس عن استضافتها للفنان رامي جمال في برنامجها "صاحبة السعادة"، قائلة: "قريبًا"، ذلك عبر حسابها بـ"إنستجرام".
وشارك "جمال"، مجموعة صور له بنفس الموقع، ظهر خلالها برفقة "يونس"، وعلق على الصور قائلًا: " استنوا الحلقة اللي هي بالنسبالي أهم مقابلة عملتها علشان كمية الحب والطاقة اللي شفتها من صاحبة السعادة والكرو بتاعها".
وأضاف: "اللي بتكمل طاقة الحب اللي اديتوهالي أنا والله محظوظ الحمد لله، بحبك يا اس اس وبحب الكرو بتاعك وبحب كل اللي وصل لي حب ودعم قلوبكم مكسب".
كان المطرب الشاب رامي جمال قد كشف عن إصابته بمرض البهاق، عقب ظهور بقع بيضاء اللون في مناطق بجسده، قائلًا إنه ذهب لعدد كبير من الأطباء إلا أنهم لم يجدوا حلولًا لها، وحاصرته حملة دعم كبيرة من الفنانين والجمهور، كما دعمته زوجته ناريمان.
كانت هذه تفاصيل خبر أهم مقابلة عملتها.. رامي جمال يعلق على حلقته مع "صاحبة السعادة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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