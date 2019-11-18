محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

منذ أيام، حلت ذكرى ميلاد النجم الكبير نور الدمرداش، وهو صاحب بصمة كبيرة خاصة في التليفزيون المصري، فيعود له الفضل في مساندة ودعم واكتشاف الوجوه الشابة.

"الدمرداش" كان صاحب رؤية ثاقبة في اختيار المواهب، فقد آمن بمواهب صاعدة أصبحوا فيما بعد نجوم صف أول.

الخليج 365 يعرض لكم كيف ساند نور الدمرداش نجوم الفن في مشوارهم:

محمود عبدالعزيز

عمل النجم محمود عبدالعزيز كمساعد مخرج في تجربة مسرحية من إخراج نور الدمرداش، وما حدث أن فريق التمثيل بجامعة الإسكندرية- التي كان ينتمي لها محمود عبدالعزيز- طلب من الفنان نور الدمرداش إخراج مسرحية تعرض على مسرح الجامعة، ورحب "الدمرداش" بالعمل.

بعدها لم يجد محمود عبدالعزيز دورا يناسبه في المسرحية، فطلب منه أن يعمل كمساعد مخرج، ووافق "الدمرداش" على الأمر، وفي إحدى المرات نشب خلاف بين بطل المسرحية وبين المخرج، وعلى إثرها التفت نور الدمرداش لمحمود عبدالعزيز قائلا: "إنت تحب تمثل"، فأجابه: "دلوقتي في المسرحية دي"، فأجابه: "لا في التليفزيون"، وبعدها أتاح له فرصة التمثيل في مسلسل "كلاب الحراسة"، ليصبح فاتحة خير على نجم استثنائي في تاريخ الفن المصري.

دلال عبدالعزيز

في حوارها مع برنامج "صاحبة السعادة"، قالت النجمة دلال عبدالعزيز، أنها شاركت في فريق التمثيل بمسرح الجامعة بالزقازيق، وشاهدها "الدمرداش" وزوجته النجمة كريمة مختار، وطلب منها أن تشاركه في إحدى أعماله.

Advertisements

واستكملت: "والدي رفض أن أمثل قبل أن أحصل على البكالوريوس، وحينما علم نور الدمرداش أعطاني رقم تليفون المنزل، وأخبرها أن تتواصل معه في حال ما أرادت دخول التمثيل، وبالفعل تحدثت معه واندهشت أنه ما زال يذكرها، وقدمها من خلال مسلسل اسمه "أصيلة" وكان فاتحة خير على جميع العاملين به".

فيصل ندا

قال الكاتب الكبير فيصل ندا، في تصريح خاص لمصراوي، أنه قدم للتليفزيون المصري مسلسل "هارب من الأيام"، بعدما كتب له السيناريو والحوار، عن قصة للكاتب ثروت أباظة، ولكن تم رفضه لأن فكرة عمل مسلسل وقتها لم تكن مطروحة، وتخوف البعض من عدم نجاحها

وأكد أن المخرج نور الدمرداش هو من تحمس لعمل أول مسلسل تليفزيوني، ورشح للمسلسل فريد شوقي، ومن بعده عبدالله غيث، وأعرب "ندا" عن امتنانه للمخرج الكبير الذي آمن بالمواهب الشابة وساندهم، فهو مكتشف معظم الممثلين الشباب آنذاك.

ممدوح عبدالعليم

عمل الفنان ممدوح عبدالعليم في طفولته ببرامج الأطفال، حتى شاهده المخرج نور الدمرداش وأسند له دور بمسلسل "الجنة العذراء"، أمام النجمة كريمة مختار، بعدها ترك "ممدوح" الفن لفترة، وبعد عودته شابا قرر "الدمرداش" أن يمنحه دور البطولة في مسلسل "أصيلة".

عبدالله غيث

عرض مسلسل "هارب من الأيام"، عام 1962 وهو أول مسلسل في تاريخ التليفزيون المصري، وقد رشح للعمل الفنان الكبير فريد شوقي، إلا إن خوفه من خوض تجربة جديدة جعله يعتذر عن العمل، وكان ضمن الفنانين الذين حصلوا على مشهد أو مشهدين بالعمل الفنان عبدالله غيث.

وبعد اعتذار فريد شوقي عن العمل، جلس مخرج المسلسل نور الدمرداش محاولا إيجاد بديل لوحش الشاشة، ولمح في البلاتوه الممثل الشاب عبدالله غيث، فقرر المغامرة ومنحه بطولة المسلسل.

هذه الخطوة التي اعتبرها البعض مغامرة، خاصة مع تعثر عبدالله غيث في أولى أيام تصوير المسلسل، جعلته متمسكا به، إيمانا بموهبته، وإيمانا بأن منح الوجوه الشابة فرص، في مصلحة الفن.