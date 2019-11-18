طلقها 16 مرة وتعدى عليها بالضرب.. أحمد حلمي ومنى زكي يتحدثان عن الشائعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

يحتفل الثنائي الشهير أحمد حلمي ومنى زكي، اليوم 18 نوفمبر، بعيد ميلادهما، فحلمي من مواليد 1969 ومنى من مواليد 1976، وهما من أهم النجوم المتواجدين على الساحة حاليًا؛ إذ تحظى أعمالهما باهتمام كبير من الجمهور، فضلًا على أن علاقتهما الزوجية من أكثر العلاقات نجاحًا في الوسط الفني.

في لقاء نادر للثنائي، منذ 7 أعوام تقريبًا، تحدثا خلاله عن أغرب الشائعات التي واجهتمها طيلة فترة ارتباطهما، مؤكدين أن أكثر شائعة طاردتهما هي الطلاق حتى وصلت إلى 16 مرة.

فقالت منى زكي: "إحنا بنتطلق 16 مرة في السنة، وأضاف حلمي أن الأمر وصل إلى أنه في إحدى المرات، خرجت شائعة أنه اعتدى عليها بالضرب ومن المفارقات العجيبة أن مروج الشائعة أطلقها بوصف تفصيلي لمنزلهما من وحي خياله، مؤكدًا أنه صدم وجهها ببوز خشب السفرة، وفي هذا التوقيت كانت منى زكي خالعة ضرسها، مما تسبب في تورم خديها، ولهذا السبب قررت عدم الخروج من المنزل حتى لا يصدق أحد تلك الشائعة".

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وروى "حلمي" أنه أصبح ينظر للحياة من منظور مختلف، فحينما يخسر شيئًا يستطيع تعويضه لا يحزن "لأني بقى معايا فلوس وأقدر أصلح، إيه اللي يخليني أزعل نفسي"، وتطرق إلى زوجته وروى قصة ضياع بعض مجوهراتها الألماس قائلًا: "كان كل همي إنه ميحصلهاش هي حاجة، فردت مقاطعة إياه: أنا كنت هموت"، فقال لها: "قولتلها انسي هنعوض كل ده وهنجيب غيره".

أحمد حلمي ومنى زكي تزوجا في الرابع من مايو عام 2002، وبعد عام أنجبا ابنتهما لي لي، وفي عام 2014 أنجبا ابنهما الثاني سليم، ورُزقا بابنهما الثالث يونس في سنة 2016.