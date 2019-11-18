بعد شائعة احتجازه داخل فيلته.. رمسيس مرزوق بصحبة أصدقائه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشر المخرج محمد حمدي، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، مجموعة صور بصحبة مدير التصوير السينمائي الشهير رمسيس مرزوق، وعدد من أصدقائه، كما نشر فيديو يظهر فيه "رمسيس" يكذب شائعة احتجازه.

وعلق: "نهار جميل و شمس حلوة في بيت أستاذنا دكتور رمسيس مرزوق، في صحبه الأصدقاء والحبايب، مهندس زوسر مرزوق شقيق الدكتور رمسيس، ومدير التصوير مارك عوني، ومدير التصوير تامر جوزيف، وأستاذنا الدكتور محمد شفيق، والحاج محمد سرور، والمنتج الأستاذ طارق الشيمي، والمخرج الأستاذ أشرف سمير عبد الباقي، ومدير التصوير أدهم الشيمي".

وكانت شائعة قد تم تداولها عن احتجاز أسرة الفنان رمسيس مرزوق له بفيلا على الطريق الصحراوي، وهو ما كذبه "رمسيس" من خلال الفيديو الذي نشره "حمدي"، مؤكدا أنه لا يعلم سبب ظهور هذه الشائعات التي وصفها بـ"المقززة".