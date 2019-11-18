تراند اليوم : وفاة فنان شهير بمصر بعد صراع مع المرض داخل المستشفى...



فجع الموت الوسط الفني، بوفاة فنان شهير، بعد صراع مع المرض وإجرائه عملية جراحية بمصر.

وأعلنت وسائل إعلام محلية، وفاة الفنان المسرحي الليبي الشهير شرح البال عبد الهادي، والذي تعرض لأزمة صحية في أواخر أيامه نقل على إثرها إلى مصر لإجراء عملية جراحية إلا أنه فارق الحياة بعدها.

والفنان «شرح البال عبد الهادي» بدأ مسيرته الفنية عام 1982 من خلال المسرح المدرسي وأول عمل مسرحي قدمه كان بعنوان "يوسف الصديق"، من ثم انضم في لفرقة المختار البيضاء، الى أن أسس في العام 1983 فرقة المسرح الحديث وقدم من خلالها مسرحية "صائد الأسود"، واستكمل مسيرته بالعديد من الأعمال، وقدم تجربة فريدة من خلال مسرحية "وجوه".



