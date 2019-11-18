بعد 3 شهور من الزواج بمسن ثري.. فنانة تركية تطلب الطلاق فجأة وتكشف السبب

قررت الفنانة التركية ميلتيم أوغلو، 32 عامًا، الانفصال عن زوجها الأميركي الذي يكبرها بـ 48 عامًا، حيث يبلغ من العمر 80 عامًا، بعد ثلاثة أشهر من الارتباط به.

وذكرت صحفة تركية مهتمة بالمشاهير أن ميليتم أوغلو بدأت برفع دعوى الطلاق من زوجها قبل أيام رغم أنه وعدها بالنجومية في هوليوود، وهو الأمر الذي كشفت عنه ميلتيم في أحد حواراتها التلفزيونية، وعلى إثره قامت بترك بلدها تركيا بسبب قلة العروض الدرامية التي تتلقّاها في الفترة الأخيرة.

من جهته كشف البرنامج التركي الشهير “الصفحة الثانية” عن أن ميلتم كانت تسعى إلى الإنجاب من زوجها باتريك لكي يكون لها نصيب في ثروته، ولجأت إلى الكثير من العمليات للحصول على “طفل أنابيب”، ولكنها لم تنجح ما جعلها تأخذ قرارها النهائي بالانفصال والعودة مجددًا إلى تركيا لمواصلة حياتها الفنية.