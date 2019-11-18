مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية بذكرى ميلاد المخرج يوسف شاهين

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تحتفي إدارة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية بالتعاون مع " شركة أفلام مصر العالمية " بذكرى ميلاد المخرج المصري العالمي يوسف شاهين ( 1926 – 2008 ) ، بعروض أفلامه في القارة الإفريقية في ذكرى ميلاده أيام 24 ، 25 ، 26 يناير 2020.
وصرح سيد فؤاد رئيس المهرجان، بأنه سيتم عرض الأفلام الروائية ( الأرض – بابالحديد – عودة الابن الضال ) والفيلم التسجيلي ''هاملت الاسكندراني'' والذي يحكي عن نشأته وعلاقته الوطيدة بشخصية هاملت للمخرجة منى غندور .
وأكدت عزة الحسيني، مدير المهرجان، أن الأفلام ستعرض في أكثر من 25 دولة أفريقية في نفس التوقيت بالتعاون مع المهرجانات والكيانات المدنية والحكومية بتلك
وعبر المنتج جابي خوري، عن سعادته بهذا الحدث الذي يعد هو الأكبر للاحتفاء بذكرى شاهين على مستوى القارة السمراء .
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