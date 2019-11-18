فن ومشاهير

مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية بذكرى ميلاد المخرج يوسف شاهين

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تحتفي إدارة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية بالتعاون مع " شركة أفلام مصر العالمية " بذكرى ميلاد المخرج المصري العالمي يوسف شاهين ( 1926 – 2008 ) ، بعروض أفلامه في القارة الإفريقية في ذكرى ميلاده أيام 24 ، 25 ، 26 يناير 2020.

 

وصرح سيد فؤاد رئيس المهرجان، بأنه سيتم عرض الأفلام الروائية ( الأرض – باب

الحديد – عودة الابن الضال ) والفيلم التسجيلي ''هاملت الاسكندراني'' والذي يحكي عن نشأته وعلاقته الوطيدة بشخصية هاملت للمخرجة منى غندور .

 

وأكدت عزة الحسيني، مدير المهرجان، أن الأفلام ستعرض في أكثر من 25 دولة أفريقية في نفس التوقيت بالتعاون مع المهرجانات والكيانات المدنية والحكومية بتلك

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الدول ومنها ( السودان – رواندا – بوركينا فاسو – النيجر - ليبيا - أوغندا – تونس – المغرب – موريتانيا – السنغال ) وغيرها ، إلى جانب عرض نفس البرنامج في عدد من محافظات مصر من خلال نادي السينما الإفريقية ، مع عمل نشرة عن أعمال شاهين وتحليلها باللغات العربية والانجليزية والفرنسية.

 

وعبر المنتج جابي خوري، عن سعادته بهذا الحدث الذي يعد هو الأكبر للاحتفاء بذكرى شاهين على مستوى القارة السمراء .

 

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