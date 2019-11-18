"يوم أن قتلوا الغناء" يمثل مصر في مهرجان مكناس بالمغرب

قال الفنان شادي سرور مدير فرقة الطليعة التابعة للبيت الفني للمسرح ان العرض المسرحي "يوم أن قتلوا الغناء"، من إنتاج فرقة مسرح الطليعة يمثل مصر في المسابقة الرسمية بمهرجان مكناس للمسرح بالمغرب، بدورته الثانية في الفترة من ٢٨ نوفمبر حتى ٣ ديسمبر، وذلك ضمن ١٢ دولة مشاركة بالمهرجان.
"يوم أن قتلوا الغناء" يدور حول صراع ما بين أخوين ، فى رحلة البحث عن سبب الوجود و سرالكون و الصراع الدائر بين روح التسامح والحب من
يذكر أن عرض "يوم قتلوا الغناء" حقق نجاحا جماهيريًاكبيرًا منذ إفتتاحه، وقدم للعام الثالث على التوالي ما بين القاهرة والاسكندرية كان آخرها في شهر نوفمبر الحالي على مسرح الطليعة بالعتبة، كما قدم في المعهد العالي للفنون المسرحية، وجامعة عين شمس، و حصل العرض على العديد من الجوائز منها جائزة أفضل عرض مسرحي بالمهرجان القومي للمسرح المصري فى الدورة العاشرة.
وحصل مخرجه تامر كرم على جائزة أفضل إخراج مسرحى وجائزة أفضل تأليف موسيقي لأحمد نبيل، وجائزة أفضل ديكور لمحمد سعد ، جائزة أفضل إضاءة لأحمد عبد المعبود ، كما شارك العرض ضمن فعاليات البرنامج الرسمي لمهرجان القاهرة الدولى للمسرح المعاصر والتجريبى فى دورته الرابعة والعشرين.
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