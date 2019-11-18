"قواعد العشق الأربعون" تعود من جديد على مسرح السلام أول ديسمبر

يعود أبطال مسرحية "قواعد العشق الأربعون"، من جديد لتقديم عرضهم المسرحي المميز للسنة الثالثة على التوالي، على خشبة مسرح السلام، وذلك ابتداءً من يوم 5 ديسمبر المُقبل.
يشار إلى أن العرض بطولة بهاء ثروت، عزت زين، فوزية، أميرة أبو زيد، المنشد سمير عزمي، بمشاركة فرقة المولوية العربية للتراث الصوفي، موسيقى وألحان محمد حسني، ديكور مصطفى حامد،
يذكر أن مسرحية "قواعد العشق الأربعون" مأخوذة عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتبة إليف شافاق، أعدت نص المسرحية رشا عبدالمنعم، وشاركها في الكتابة ياسمين إمام وخيري الفخراني.
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