صور.. منة بدر تيسير تخطف الأنظار بجلسة تصوير جديدة

أجرت الفنانة الشابة منة بدر تيسير جلسة تصوير جديدة بفستان اوف وايت يلفت الأنظار، بلوك جديد ومختلف أضفى عليها مزيدًا من الجمال والأنوثة. جاءت جلسة التصوير الجديدة بعدسة المصور محمد Advertisements الكشكي ومكياج شيماء الجندى وأزياء أحمد حسن وكوافير مينا عياد. الكشكي ومكياج شيماء الجندى وأزياء أحمد حسن وكوافير مينا عياد. يذكر أن الفنانة منه بدر تيسير قد تألقت مؤخرا فى حدوته جديدة من الجزء الثالث لمسلسل "نصيبي وقسمتك" بعنوان "حبيبتي من تخون"، الذى لاقى صدى ايجابيا واسعًا، وذلك أمام كوكبة من النجوم الشباب على رأسهم الفنان طارق صبرى والفنانة ميرنا نور الدين، تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفي فكرى. جديدة من الجزء الثالث لمسلسل "" بعنوان ""، الذى لاقى صدى ايجابيا واسعًا، وذلك أمام كوكبة من النجوم الشباب على رأسهم الفنان طارق صبرى والفنانة ميرنا نور الدين، تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفي فكرى.

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