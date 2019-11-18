مجلس أمناء مهرجان أسوان لأفلام المرأة يبحث الإستعدادات للدورة الرابعة

إستضاف المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، أمس الأحد، اجتماع مجلس أمناء مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة برئاسة السفيرة ميرفت التلاوي .
وشهد الاجتماع إستعراض لحصاد الدورة الماضية من المهرجان، ومناقشة الإستعدادات للدورة الرابعة من المهرجان التي ستعقد في شهر فبراير
حضر الاجتماع الدكتورة عزة كامل، نائب رئيس مجلس الأمناء، الذي يضم الأستاذ شريف خالد، والمخرج شريف مندور، والإعلاميةجاسمين طه زكي، والدكتورة غادة جبارة، والأستاذة هيباق عثمان، والكاتبة الصحفية كريمة كمال، والإعلامية إنجي علي، والسيناريست تامر حبيب، الكاتب الصحفي عصام رمضان، والكاتب الصحفي عماد سيد أحمد، إلى جانب السيناريست محمد عبدالخالق رئيس المهرجان، والكاتب الصحفي حسن أبوالعلا مدير المهرجان، ومجلس إدارة المهرجان الذي يضم أميرة عاطف وشريف أبوهميلة ومدحت عزيز وسيد عبدالخالق.
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