يحل الفنان " إيهاب فهمي"، الليلة، ضيفًا علي برنامج "مساء الفن" مع الإعلامية مني أبو الغيط، علي شاشة نايل دراما، في تمام الساعة التاسعة مساءً.
ومن المقرر أن يتحدث إيهاب فهمي
يذكر أن برنامج " مساء الفن " ، يذاع يوميًا علي شاشة نايل دراما علي الهواء مباشرة، من إعداد الكاتب الصحفي أشرف شرف .
كانت هذه تفاصيل خبر الليلة.. إيهاب فهمي ضيف الإعلامية منى أبو الغيط على نايل دراما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.