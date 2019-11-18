الليلة.. إيهاب فهمي ضيف الإعلامية منى أبو الغيط على نايل دراما

يحل الفنان " إيهاب فهمي"، الليلة، ضيفًا علي برنامج "مساء الفن" مع الإعلامية مني أبو الغيط، علي شاشة نايل دراما، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ومن المقرر أن يتحدث إيهاب فهمي

خلال الحلقة عن آخر أعماله التليفزيونية، مسلسل "نصيبي وقسمتك 3 "، كما يكشف عن مشاريعه الفنية المستقبلية، ويروي ذكرياته مع المسرح من خلال مسرحيته الأخيرة "سيرة حب"، التي جسد فيها شخصية الموسيقار "بليغ حمدي"، وشاركته البطولة مروي ناجي.

يذكر أن برنامج " مساء الفن " ، يذاع يوميًا علي شاشة نايل دراما علي الهواء مباشرة، من إعداد الكاتب الصحفي أشرف شرف .