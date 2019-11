تراند اليوم : تعالي نفرفش شوية .. أفضل الأفلام الكوميدية في عام 2019

من منّا لا يحب مشاهدة الأفلام الكوميدية؟ لا أعتقد أنّ هناك من يفعل، فحتى الأفلام السطحية منها لابد وأن تنتزع منك بسمة أو أكثر، وهو ما يجعلك تشعر في النهاية بشعور أفضل. الكوميديا وخاصة الجيدة منها تُحرّرنا من ضغوط الحياة وتفصلنا عن الواقع بشكل مؤقت، لذا فالفيلم الكوميدي صاحب القصة المبتكرة والحوار الذكي هو الفيلم المثالي لقضاء وقت مُمتع بدون أية تعقيدات، فهو لا يُجهد عقلك كأفلام الغموض، أو يُفطر قلبك كأفلام الدراما. كل ما عليك أن تفعله بينما تُشاهد أفلام كوميدية هو أن تسترخي في مقعدك، وتُهدّيء قليلًا من صوت الأفكار التي تدور بعقلك، ولا تقلق فهي ستختفي تمامًا على الأغلب بمرور بعض الوقت وانسجامك كليًا مع الأحداث، ولا بأس طبعًا ببعض الحلوى أو الوجيات الخفيفة أيضًا، عندها ستزداد احتمالاتك بأن تحظى بوقتٍ ممتع تنسى فيه همومك وتضحك فيه من قلبك.

ونستعرض لكم أفضل أفلام كوميدية في عام 2019 التي بدأ عرضها بداية من شهر يناير وحتى شهر ديسمبر، وسوف يتم تحديث المقال بصفة دورية.

أفضل أفلام كوميدية لشهر أكتوبر 2019

jexi

Jay and silent Bob reboot

أفضل أفلام كوميدية لشهر سبتمبر 2019

My Best Friend’s Famous

The Day Shall Come

أفضل أفلام كوميدية لشهر أغسطس 2019

Good boys

Where’d You Go, Bernadette

أفضل أفلام كوميدية لشهر يوليو 2019

The Art of Self-Defense

أفضل أفلام كوميدية لشهر يونيو 2019

Late Night

Yesterday

أفضل أفلام كوميدية لشهر مايو 2019

Booksmart

أفضل أفلام كوميدية لشهر أبريل 2019

Family

أفضل أفلام كوميدية لشهر مارس 2019

Extra Ordinary

Making Babies

The beach bum

أفضل أفلام كوميدية لشهر فبراير 2019

Fighting with My Family