تراند اليوم : تعالي نفرفش شوية .. أفضل الأفلام الكوميدية في عام 2019

من منّا لا يحب مشاهدة الأفلام الكوميدية؟ لا أعتقد أنّ هناك من يفعل، فحتى الأفلام السطحية منها لابد وأن تنتزع منك بسمة أو أكثر، وهو ما يجعلك تشعر في النهاية بشعور أفضل. الكوميديا وخاصة الجيدة منها تُحرّرنا من ضغوط الحياة وتفصلنا عن الواقع بشكل مؤقت، لذا فالفيلم الكوميدي صاحب القصة المبتكرة والحوار الذكي هو الفيلم المثالي لقضاء وقت مُمتع بدون أية تعقيدات، فهو لا يُجهد عقلك كأفلام الغموض، أو يُفطر قلبك كأفلام الدراما. كل ما عليك أن تفعله بينما تُشاهد أفلام كوميدية هو أن تسترخي في مقعدك، وتُهدّيء قليلًا من صوت الأفكار التي تدور بعقلك، ولا تقلق فهي ستختفي تمامًا على الأغلب بمرور بعض الوقت وانسجامك كليًا مع الأحداث، ولا بأس طبعًا ببعض الحلوى أو الوجيات الخفيفة أيضًا، عندها ستزداد احتمالاتك بأن تحظى بوقتٍ ممتع تنسى فيه همومك وتضحك فيه من قلبك.
ونستعرض لكم أفضل أفلام كوميدية في عام 2019 التي بدأ عرضها بداية من شهر يناير وحتى شهر ديسمبر، وسوف يتم تحديث المقال بصفة دورية.
أفضل أفلام كوميدية لشهر أكتوبر 2019
jexi
Jay and silent Bob reboot
أفضل أفلام كوميدية لشهر سبتمبر 2019
My Best Friend’s Famous
The Day Shall Come
أفضل أفلام كوميدية لشهر أغسطس 2019
Good boys
Where’d You Go, Bernadette
أفضل أفلام كوميدية لشهر يوليو 2019
The Art of Self-Defense
أفضل أفلام كوميدية لشهر يونيو 2019
Late Night
Yesterday
أفضل أفلام كوميدية لشهر مايو 2019
Booksmart
أفضل أفلام كوميدية لشهر أبريل 2019
Family
أفضل أفلام كوميدية لشهر مارس 2019
Extra Ordinary
Making Babies
The beach bum
أفضل أفلام كوميدية لشهر فبراير 2019
Fighting with My Family