تراند اليوم : أغلى 10 أفلام في تاريخ سينما هوليوود

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تشهد السينما العالمية تطوراً كبيراً من ناحية إنتاج الأفلام السينمائية خصوصاً مع التطور التكنولوجي الكبير الذي أدى إلى استخدام وسائل وأدوات حديثة ومكلفة في مجال الإنتاج كالمؤثرات البصرية والصوتية، وتسيطر السينما الأمريكية بطبيعة الحال على الجزء الأكبر في هذا المجال خصوصاً مع اهتمام شركات الإنتاج الأمريكية بأفلام الخيال العلمي والأكشن والمغامرات التي تتمتع بشعبية كبيرة في أوساط متابعي السينما حول العالم.
ونتيجة لهذه التطورات ازدادت تكاليف إنتاج الأفلام بشكل كبير جداً حيث بلغ متوسط تكاليف الإنتاج التي تقدمها استوديوهات هوليوود الأمريكية حوالي 100 مليون دولار، كما أن هناك الكثير من الأفلام التي أنتجتها هوليوود بلغت ميزانية إنتاجها أكثر من 200 مليون دولار للفيلم الواحد!
في القائمة التالية نستعرض أغلى 10 أفلام في تاريخ السينما من حيث تكاليف الإنتاج:
المركز العاشر : The Lone Ranger
215 مليون دولار – 2013
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فيلم الحارس الوحيد هو فيلم مغامرة من إنتاج والت ديزني و جيري بروكهايمر ، تعرض الفيلم لهجمة كبيرة من نقاد السينما، وبحسب رأي النقاد فإن الفيلم لا يمتلك فكرة واضحة وميزانيته الضخمة لم يكن لها أي انعكاس داخل الفيلم ، وتكبد الفيلم خسائر كبيرة في شباك التذاكر حيث لم يحصد سوى 89 مليون دولار !
ويعزو البعض هذه الهجمة على الفيلم لانتقاده للرجل الأبيض والمجازر التي ارتكبها ضد السكان الأصليين في سبيل توطيد وجوده في الأرض الجديدة، ووجه الفيلم انتقاداً لاذعاً لانتهازية الأجداد المؤسسون لأمريكا.
المركز التاسع : The Chronicles of Narnia: Prince Caspian
225 مليون دولار – 2008
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فيلم سجلات نارنيا – الأمير قزوين هو الجزء الثاني من سلسلة أفلام سجلات نارنيا
احتوى الفيلم على أكثر من 1500 لقطة من المؤثرات الخاصة ولاقى مراجعات مقبولة نوعاً من النقاد ، وتجاوزت عائدات الفيلم 400 مليون دولار.
المركز الثامن : the dark knight rises
230 مليون دولار – 2012
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نهوض فارس الظلام هو الجزء الثالث من سلسلة باتمان الشهيرة وحقق الفيلم أرباحاً فاقت المليار دولار !
تلقى الفيلم مراجعات إيجابية من معظم النقاد لكنه في نفس الوقت لم يصل لمستوى الجزء الثاني من أفلام باتمان ، حيث حقق الجزء الثاني نجاحاً منقطع النظير ويعتبر أفضل سادس فيلم في تاريخ السينما العالمية.
المركز السابع : avatar
2009 – 237 مليون دولار
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أفاتار هو فيلم خيال علمي من إخراج جيمس كاميرون ويعتبر من أكثر الأفلام دخلاً في تاريخ السينما العالمية ، استخدم الفيلم مؤثرات مرئية خاصة وتقنيات حديثة ومبتكرة في التصوير وقد فاز ب 3 جوائز أوسكار من بينها أوسكار أفضل مؤثرات مرئية.
المركز السادس :
Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides
250 مليون دولار – 2011
Pirates-of-the-Caribbean-On-Stranger-Tides-posterفيلم قراصنة الكاريبي : في بحار غريبة هو الجزء الرابع من سلسلة أفلام قراصنة الكاريبي وقدم الفيلم نموذجاً رائعاً لأفلام الحركة والمغامرات المعتمدة على المؤثرات الخاصة، وشارك في إنتاجه أكثر من 500 خبير في المؤثرات البصرية.
المركز الخامس : Harry Potter and the Half-Blood Prince
250 مليون دولار – 2009
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فيلم هاري بوتر والأمير الهجين هو فيلم مغامرات خيالي مقتبس من سلسلة روايات هاري بوتر الشهيرة وحقق الفيلم أرباحاً كبيرة خلال الأسبوع الأول من عرضه.
المركز الرابع : john carter
250 مليون دولار – 2012
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فيلم جون كارتر هو فيلم خيال علمي ومغامرة من إنتاج والت ديزني، وقصة الفيلم مستوحاة من رواية أميرة المريخ وحقق الفيلم خسائر كبيرة قدرتها والت ديزني الشركة المنتجة ب 200 مليون دولار، وشكل الفيلم ضربة كبيرة لأفلام والت ديزني ويعتبر من أكبر خسائرها على الإطلاق.
المركز الثالث : spider man 3
258 مليون دولار – 2007
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فيلم الرجل العنكبوت 3 هو الجزء الثالث من سلسلة أفلام الرجل العنكبوت، وحققت السلسلة أرباحاً كبيرة جداً وأصبح بطل الفيلم ” الرجل العنكبوت ” أحد المشاهير في العالم، وقد حاز الفيلم على مزيج من المراجعات السلبية والإيجابية من قبل نقاد السينما ولاقى الأمر نفسه من قبل جمهور السينما حول العالم.
المركز الثاني : tangled
260 مليون دولار – 2010
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فيلم تانجلد هو فيلم أنمي من إنتاج والت ديزني، ويحكي الفيلم قصة الأميرة رابونزل صاحبة الشعر الذهبي الطويل وقدم الفيلم نموذجاً مبهراً لأفلام الأنمي وحاز على إعجاب نقاد وجمهور السينما حول العالم.
المركز الأول : Pirates of the Caribbean: At World’s End
300 مليون دولار – 2007
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فيلم قراصنة الكاريبي – في نهاية العالم هو الجزء الثالث من سلسلة أفلام المغامرات الشهيرة قراصنة الكاريبي ، وعلى عكس الجزء الأول من السلسلة تلقى الفيلم مراجعات سلبية من الكثير من النقاد ولكنه في نفس الوقت حاز على إعجاب جمهور السينما وحقق إيرادات كبيرة اقتربت من المليار دولار، كما ترشح الفيلم لعدة جوائز أوسكار لكنه لم يحصل على أي منها.